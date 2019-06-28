Зустріч щодо ядерної програми Ірану у Відні завершилася без прориву

Як заявив журналістам після зустрічі представник МЗС Ірану Аббас Арагчі, Тегеран продовжить поступове скорочення своїх зобов’язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), з якого близько року тому в односторонньому порядку вийшли США. "Рішення про скорочення наших зобов’язань було прийнято Іраном і буде продовжено", - сказав він.

Іранський дипломат назвав результати зустрічі "далеким від наших очікувань".

Він також зазначив, що запропонована Німеччиною, Францією та Великою Британією фінансова система INSTEX має застосуватися при закупівлі іранської нафти.

Під час засідання у Відні було досягнуто домовленість про проведення найближчим часом іншого засідання між представниками Ірану та "групою 4+1" на рівні міністрів.