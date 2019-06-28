Зустріч щодо ядерної програми Ірану у Відні завершилася без прориву

Зустріч щодо ядерної програми Ірану у Відні завершилася без прориву

Укрінформ
Зустріч заступників міністрів закордонних справ Ірану й "групи 4+1" – Росії, Китаю, Франції, Великої Британії та Німеччини – завершилася в п’ятницю у Відні без будь-якого прориву навколо імплементації угоди щодо ядерної програми ІРІ.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Як заявив журналістам після зустрічі представник МЗС Ірану Аббас Арагчі, Тегеран продовжить поступове скорочення своїх зобов’язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), з якого близько року тому в односторонньому порядку вийшли США. "Рішення про скорочення наших зобов’язань було прийнято Іраном і буде продовжено", - сказав він.

Іранський дипломат назвав результати зустрічі "далеким від наших очікувань".

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Він також зазначив, що запропонована Німеччиною, Францією та Великою Британією фінансова система INSTEX має застосуватися при закупівлі іранської нафти.

Під час засідання у Відні було досягнуто домовленість про проведення найближчим часом іншого засідання між представниками Ірану та "групою 4+1" на рівні міністрів.

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