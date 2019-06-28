У США літак упав на будинок, двоє загиблих

"Двоє людей загинули, ще одна поранена внаслідок падіння одномоторного літака на будинок у містечку Хоуп Мілс у Північній Каліфорнії", - зазначається в повідомленні.

Як уточнює телеканал, інцидент стався напередодні пізно ввечері.

Серед загиблих – пілот і одна людина, яка перебувала в будинку в момент аварії. Вони загинули на місці. Третя особа отримала "серйозні травми" й була доставлена до медичного центру у місті Фійєттвілл.

На фото з місця події видно зруйнований одноповерховий будинок, частина якого повністю знищена та не має навіть залишків стін.

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Розслідуванням інциденту займаються слідчі Національного Комітету безпеки перевезень та Федерального агентства цивільної авіації.

Причина аварії встановлюється слідчими.

Фото: abcnews.go.com