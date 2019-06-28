В авіакатастрофі на Гаваях загинув українець

В авіакатастрофі на Гаваях загинув українець

Відео
Укрінформ
Серед осіб, які загинули в авіакатастрофі на Гаваях 21 червня, був один українець, громадянин США.

Як повідомляє “Голос Америки”, Микола Глєбов, родом із Донецька, був одним із одинадцяти людей на борту, які загинули.

В той день вони збиралися здійснити стрибки з парашутом.

Сестра загиблого українця розповіла про деталі аварії.

Чоловікові було 28 років — до Сполучених Штатів він переїхав разом із матір’ю і сестрою у 2005, коли йому було 14. Після закінчення школи в штаті Міннесотта відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Протягом останніх п’яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану на кораблі.

На Гаваї Микола поїхав у відпустку. Стрибок з парашутом він мав здійснити останній день перед поверненням додому.

Читайте також: Кількість загиблих в авіакатастрофі на Гаваях зросла до 11

“Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. В нього була ціль - відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. По телефону він розказував, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною — все, що ви тільки можете собі уявити", - розповіла сестра загиблого.

Вона додала, що розлідування катастрофи триватиме від одного до двох років, тому про причини аварії поки складно говорити. Втім, відомо, що літак був у повітрі всього 20 секунд. Протягом цього часу він двічі перекинувася у повітрі, після чого розбився.

Нагадаємо, 21-го червня двомоторний літак King Air упав у районі аеродрому Діллінгем, що поблизу північного узбережжя острва Оаху. Рятувальники повідомили, що, коли прибули пожежні бригади, літак охопило полум’я, відтак ніхто не вижив.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-