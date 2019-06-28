В авіакатастрофі на Гаваях загинув українець

Серед осіб, які загинули в авіакатастрофі на Гаваях 21 червня, був один українець, громадянин США.

Як повідомляє “Голос Америки”, Микола Глєбов, родом із Донецька, був одним із одинадцяти людей на борту, які загинули.

В той день вони збиралися здійснити стрибки з парашутом.

Сестра загиблого українця розповіла про деталі аварії.

Чоловікові було 28 років — до Сполучених Штатів він переїхав разом із матір’ю і сестрою у 2005, коли йому було 14. Після закінчення школи в штаті Міннесотта відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Протягом останніх п’яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану на кораблі.

На Гаваї Микола поїхав у відпустку. Стрибок з парашутом він мав здійснити останній день перед поверненням додому.

Читайте також: Кількість загиблих в авіакатастрофі на Гаваях зросла до 11

“Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. В нього була ціль - відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. По телефону він розказував, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною — все, що ви тільки можете собі уявити", - розповіла сестра загиблого.

Вона додала, що розлідування катастрофи триватиме від одного до двох років, тому про причини аварії поки складно говорити. Втім, відомо, що літак був у повітрі всього 20 секунд. Протягом цього часу він двічі перекинувася у повітрі, після чого розбився.

Нагадаємо, 21-го червня двомоторний літак King Air упав у районі аеродрому Діллінгем, що поблизу північного узбережжя острва Оаху. Рятувальники повідомили, що, коли прибули пожежні бригади, літак охопило полум’я, відтак ніхто не вижив.