Кількість загиблих в авіакатастрофі на Гаваях зросла до 11

На Гаваях унаслідок падіння двомоторного літака число загиблих збільшилося до 11 осіб

Про це повідомляє Hawaii News Now.

"В одній з найгірших цивільних авіаційних катастроф в історії Гаваїв, 11 людей загинули у п'ятницю ввечері, після того як двомоторний літак, в якому вони подорожували, зазнав аварії невдовзі після злету на Північному березі Оаху та спалахнув", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада підтвердила, що на борту літака після злету з аеродрому Діллінгем було 11 людей, ніхто з них не вижив. Федеральні слідчі продовжують з'ясовувати причину катастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, близько 6:30 вечора у п'ятницю на аеродромі Діллінгем на Гаваях внаслідок падіння двомоторного літака загинули 9 осіб.

Фото: Hawaii News Now