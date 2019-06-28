У Тбілісі в суботу учасники протесту вийдуть на «Марш свободи»

Мітингувальники в Тбілісі на десятий день протестів, 29 червня, проведуть «Марш свободи».

Про це повідомив один з модераторів акції Шота Дігмелашвілі, передає Новости Грузии.

"У суботу буде десятий день, як ми стоїмо тут, виходимо зі своїх будинків, виходимо з публічних структур, виходимо з поліції, приїжджаємо зі своїх районів - виходить вся Грузія. З площі Республіки всім грузинським громадянським суспільством ми посприяємо і підемо до свободи ", - сказав він.

У четвер же, 27 червня, учасники акції хочуть зібратися на проспекті Руставелі та звідти попрямувати до бізнес-центру і резиденції мільярдера і лідера керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі.

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Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Перед приїздом в Тбілісі Гаврилов заявив, що вважає незворотним визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

21 червня президент РФ Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати в Росію з цього дня.