Екс-президента Киргизстану Атамбаєва позбавили недоторканності

Екс-президента Киргизстану Атамбаєва позбавили недоторканності

Укрінформ
Депутати парламенту Киргизстану підтримали позбавлення Алмазбека Атамбаєва статусу колишнього президента.

Про це повідомляє Радио Азаттик.

"Депутати парламенту Киргизстану проголосували за позбавлення Алмазбека Атамбаєва статусу екс-президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за відповідну постанову голоси віддали 103 депутати із зареєстрованих 109-ти, шість депутатів проголосували проти.

Таким чином, слідчі органи отримали право на допит і затримання Алмазбека Атамбаєва, в діях якого Генпрокуратура виявила ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.

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Сам Атамбаєв обвинувачення на свою адресу називає абсурдними, заявляючи, що вони висунуті владою з метою усунення політичного опонента.

Як повідомлялося, 4 квітня парламент Киргизстану в третьому остаточному читанні схвалив законопроект "Про гарантії діяльності президента", який позбавляє колишніх президентів недоторканності і дозволяє притягати їх до кримінальної відповідальності.

17 червня спеціальна депутатська комісія, створена для надання висновку з питання висунення обвинувачення проти екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва для позбавлення його статусу недоторканності, озвучила обвинувачення на його адресу.

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