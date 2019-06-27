Екс-президента Киргизстану Атамбаєва позбавили недоторканності

Депутати парламенту Киргизстану підтримали позбавлення Алмазбека Атамбаєва статусу колишнього президента.

Про це повідомляє Радио Азаттик.

"Депутати парламенту Киргизстану проголосували за позбавлення Алмазбека Атамбаєва статусу екс-президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за відповідну постанову голоси віддали 103 депутати із зареєстрованих 109-ти, шість депутатів проголосували проти.

Таким чином, слідчі органи отримали право на допит і затримання Алмазбека Атамбаєва, в діях якого Генпрокуратура виявила ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.

Сам Атамбаєв обвинувачення на свою адресу називає абсурдними, заявляючи, що вони висунуті владою з метою усунення політичного опонента.

Як повідомлялося, 4 квітня парламент Киргизстану в третьому остаточному читанні схвалив законопроект "Про гарантії діяльності президента", який позбавляє колишніх президентів недоторканності і дозволяє притягати їх до кримінальної відповідальності.

17 червня спеціальна депутатська комісія, створена для надання висновку з питання висунення обвинувачення проти екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва для позбавлення його статусу недоторканності, озвучила обвинувачення на його адресу.