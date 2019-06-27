Мер Нью-Йорка під час дебатів назвав РФ найбільшою загрозою для Штатів

Найбільшою загрозою у світі для Сполучених Штатів Америки нині є Росія, переконаний мер Нью-Йорка, один з імовірних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Білл де Блазіо.

Про це він заявив пізно вночі 26 червня під час перших телевізійних дебатів Демократичної партії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росія! Тому що вони намагаються підірвати нашу демократію, і роблять це до біса добре. Ми мусимо їх спинити!», - відповів він під час бліц-опитування з питанням «Що є найбільшою загрозою для США сьогодні?» та зірвав овації зали.

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Інші дев’ять кандидатів назвали всякі інші загрози найбільш пріоритетними - від змін клімату до економічної потужності Китаю. Жоден інший кандидат, окрім де Блазіо, не назвав загрозою саме Росію.

Нагадаємо: 26 та 27 червня у Майямі, штат Флорида, відбуваються два раунди дебатів між претендентами на пост кандидата у президенти США 2020 року від Демократичної партії, у кожному з яких беруть участь по десять кандидатів.