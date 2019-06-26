Вибухи на арсеналі в Казахстані: уже троє загиблих

"За даними управління охорони здоров'я Туркестанської області, по медичну допомогу звернулися 70 осіб, з них госпіталізовано 45, 3 людини загинули", - йдеться в повідомленні.

На території міста силами служби пожежогасіння КНС ліквідовано 52 пожежі - одна будівля кафе, 24 житлових будинків, 10 господарських будівель, 17 природних пожеж.

У результаті проведеної міністерством оборони аеровізуальної розвідки з застосуванням безпілотного літального апарату встановлено, що на території військової частини відкрите горіння відсутнє, зберігається 3 осередки тління.

Саперними підрозділами міністерства оборони виявлено 24 одиниці бойових снарядів, які позначені й підготовлені до евакуації спецтехнікою.

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Як повідомляв Укрінформ, на одному з військових арсеналів Казахстану поруч із населеним пунктом Арись 24 червня сталося займання, що спричинило вибухи частини боєприпасів. Була проведена евакуація міста, у районі оголошено НС.

Фото: nur.kz