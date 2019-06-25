Через вибухи в Казахстані евакуювали більш як 40 тисяч осіб

У Казахстані з міста Арись, де сталися вибухи на військовому арсеналі, було евакуйовано близько 41 тисячі громадян.

Про це заявив міністр внутрішніх справ РК Єрлан Тургумбаєв, повідомляє КазІнформ.

«На гарячу лінію у зв'язку з подією надійшло понад 11 тисяч дзвінків. Нині через розльот вибухів снарядів ускладнюється гасіння пожеж на самих складах військової частини. Тому з міста було евакуйовано фактично близько 41 тисячі громадян: 39 тисяч виїхали самостійно, 2815 осіб було евакуйовано», - сказав Тургумбаєв.

У місті працює 23 пожежні розрахунки, були локалізовані пожежі в 19 житлових будинках і 9 господарських будівлях, а також 14 природних пожеж. У районі також діє 75 нарядів поліції для запобігання крадіжок і викрадень.

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Як повідомляв Укрінформ, на одному з військових арсеналів Казахстану поруч з населеним пунктом Арись 24 червня сталося займання, що спричинило вибухи частини боєприпасів. Була проведена евакуація міста, в районі оголошено НС.

У результаті інциденту двоє людей загинуло - це один військовослужбовець військової частини й один житель міста Арись. Десятки людей отримали поранення.