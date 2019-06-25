У Казахстані повідомили про другого загиблого внаслідок вибухів на арсеналі

«Влада Казахстану повідомила у вівторок, 25 червня, про другого загиблого під час вибухів боєприпасів в місті Арись в Туркестанській області», - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна, в результаті вибухів загинули цивільний і військовий.

Крім того, 25 осіб, в тому числі п'ятеро дітей, були доставлені в лікарню міста Шимкента. Троє в тяжкому стані знаходяться в реанімації. У Отрарську районну лікарню за допомогою звернулися ще не менш як 34 постраждалі через вибухи.

Раніше повідомлялося про одну жертву інциденту, чоловіка, який знаходився в автомобілі і був убитий снарядом.

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Як повідомляв Укрінформ, на одному з військових арсеналів Казахстану поруч з населеним пунктом Арись 24 червня відбулося загоряння, що спричинило вибухи частини боєприпасів. Міноборони направило на місце події спеціально створену комісію для розслідування причин і обставин інциденту.

Влада Туркестанської області оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації і повідомила про необхідність евакуації всіх жителів міста. За заявами влади, 15 пунктів евакуації відкриті в місті Шимкенті.