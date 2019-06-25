У Казахстані повідомили про другого загиблого внаслідок вибухів на арсеналі

У Казахстані повідомили про другого загиблого внаслідок вибухів на арсеналі

Укрінформ
Влада Казахстану повідомила про другого загиблого під час вибухів боєприпасів на арсеналі поблизу міста Арись.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Влада Казахстану повідомила у вівторок, 25 червня, про другого загиблого під час вибухів боєприпасів в місті Арись в Туркестанській області», - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна, в результаті вибухів загинули цивільний і військовий.

Крім того, 25 осіб, в тому числі п'ятеро дітей, були доставлені в лікарню міста Шимкента. Троє в тяжкому стані знаходяться в реанімації. У Отрарську районну лікарню за допомогою звернулися ще не менш як 34 постраждалі через вибухи.

Раніше повідомлялося про одну жертву інциденту, чоловіка, який знаходився в автомобілі і був убитий снарядом.

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Як повідомляв Укрінформ, на одному з військових арсеналів Казахстану поруч з населеним пунктом Арись 24 червня відбулося загоряння, що спричинило вибухи частини боєприпасів. Міноборони направило на місце події спеціально створену комісію для розслідування причин і обставин інциденту.

Влада Туркестанської області оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації і повідомила про необхідність евакуації всіх жителів міста. За заявами влади, 15 пунктів евакуації відкриті в місті Шимкенті.

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