Від вибухів на арсеналі у Казахстані загинула людина

В результаті вибухів на одному з військових арсеналів Казахстану поруч з населеним пунктом Арись загинула людина.

Про це на брифінгу в Туркестані заявив аким Туркестанської області Умірзак Шукеєв, повідомляє Радіо Азаттик.

"За словами акима, жителя, який перебував в автомобілі, було вбито снарядом", - йдеться в повідомленні.

В результаті інциденту дві людини отримали вогнепальні поранення в Арисі - за інформацією на 17:00, 48 осіб було доставлено до лікарень Шимкента і Ордабаси, ще 23 людини звернулися за допомогою самі, 15 осіб госпіталізовано, повідомляє NUR.KZ з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я Біржана Оспанова.

Серед 15 госпіталізованих - двоє з вогнепальними пораненнями. Також двоїх дітей було доставлено в дитячу лікарню.

Повідомляється, що життю постраждалих зараз нічого не загрожує - вони в стабільному стані.

У Шимкенті розгорнуто 15 евакуаційних центрів - вони розміщені в будівлі шкіл і коледжів, там чергують бригади медиків.

Всього для допомоги жителям Арисі задіяно 28 бригад швидкої допомоги, а також 2 вертольоти - на випадок необхідності мати напоготові бригади з інших областей Казахстану.

Пожежні підрозділи не можуть під'їхати і приступити до гасіння пожежі в Арисі, повідомляє пресслужба Комітету з НС Міністерства внутрішніх справ Казахстану.

«Зараз інтенсивність вибухів спала, але все ж є періодичні вибухи і в зв'язку з цим наші сили і засоби пожежних підрозділів не можуть під'їхати і приступити до гасіння пожежі. Загальна кількість постраждалих наразі невідома. Триває робота з евакуації (...) з міста Арись за напрямками місто Шимкент, Мунтайтас», - повідомив офіційний представник КЧС МВС Нурсултан Нурахмєтов.

Комітет з НС МВС повідомив, що інформація про вибух на складі військового арсеналу поблизу Арисі надійшла 24 червня близько 9 години 20 хвилин.

Влада Туркестанської області оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації і повідомила про необхідність евакуації всіх жителів міста. Згідно з заявами влади, 15 пунктів евакуації відкрито в місті Шимкенті.

Населення евакуювали і в сільський округ Мунтайтас, що в 50 км від міста Арись. Близько тисячі жителів міста Арись і розташованих поруч сіл доставлено на територію мечеті «Акмешіт» в Шимкенті.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вилітає в Туркестанську область. Про це в Facebook повідомив прес-секретар глави держави Берік Уалі.

«Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вилітає в Туркестанської область, щоб особисто ознайомитися з ситуацією в місті Арись. Главу держави супроводжують віце-прем'єр Женіс Касимбеков і керівники відповідальних державних органів », - написав Уалі.

Як повідомляв Укрінформ, на одному з військових арсеналів Казахстану поруч з населеним пунктом Арись 24 червня відбулася загоряння, що спричинило вибухи частини боєприпасів. Міноборони направило на місце події спеціально створену комісію для розслідування причин і обставин інциденту.

З Арися евакуюють жителів. Ведуться пожежні роботи.