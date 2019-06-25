У Малайзії закрили сотні шкіл та дитячих садочків через забруднене повітря

У малайзійському штаті Джохор закрили понад 400 дитячих садочків та шкіл після того, як у 75 учнів з'явилися проблеми з диханням.

Про це повідомляє BBC.

“Понад 400 навчальних закладів закрилися у малайзійському штаті Джохор після того, як у 75 учнів почалися проблеми з диханням та блювання“, - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про понад 100 шкіл й 300 приватних дитсадочків.

Як повідомляє BBC, навчальні заклади, які знаходяться в індустріальному районі, будуть закриті до четверга.

Місцева влада вже почала перевірку інциденту, який, ймовірно, пов'язаний із забрудненим повітрям в регіоні.

Зазначається що у березні цього року у цьому же штаті захворіли близько 4 тисяч людей, серед яких більшість діти через незаконне злиття хімічних відходів у річку.

Однак, за словами чиновників, обидва інциденти не пов'язані між собою.

Фото: KE Ooi