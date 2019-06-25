У В'єтнамі американця посадили на 12 років за спробу держперевороту

Громадянина США Майкла Фуонг Мін Нгуєна у В'єтнамі засудили на 12 років позбавлення волі за спробу державного перевороту.

Про це інформує AFP.

«Громадянина США було засуджено на 12 років позбавлення волі у в'єтнамській в'язниці за спробу державного перевороту», - йдеться у повідомленні.

Американець в'єтнамського походження Майкл Фуонг Мін Нгуєн був затриманий у липні минулого року під час подорожі по В'єтнаму разом із двома іншими особами, яких засудили на 8 і 10 років в'язниці.

Усіх трьох обвинуватили у «створенні групи для підготовки збройного протесту».

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Місцеві ЗМІ також повідомили, що поліція розшукує ще одного в'єтнамця, який пов'язаний із засудженим американцем.

Фото: Vietnam News Agency