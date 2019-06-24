Трамп не хоче, щоб США захищали судноплавство від Ірану

Дональд Трамп вважає, що США не повинні надавати захист іноземним суднам в Ормузькій протоці від можливої агресії Ірану.

Про це глава Білого дому повідомив у серії дописів у Twitter.

"Китай отримує 91% своєї нафти через протоку, Японія – 62%, багато інших країн так само. Чому ж тоді ми забезпечуємо захист транспортних шляхів для інших країн (впродовж багатьох років) за нульову компенсацію?"- написав американський президент.

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 червня 2019 р

Він підкреслив, що всі ці країни "самі повинні захищати власні судна" на небезпечних шляхах.

"Ми навіть не повинні бути там, оскільки США щойно стали (з великим відривом) найбільшим виробником енергії у світі! Вимога США для Ірану дуже проста – "ні" ядерній зброї, "ні" подальшому спонсорству тероризму!"- наголосив Трамп.

Ці повідомлення з'явились у момент, коли державний секретар США Майкл Помпео перебуває з візитом на Близькому Сході. У понеділок він провів зустрічі з керівництвом Саудівської Аравії та ОАЕ для обговорення спільних зусиль у протистоянні іранській агресії в регіоні. На зустрічі в тому числі йшлося про гарантії безпеки на морі.

Фото: The White House