У Бангладеш потяг зійшов із рейок, п'ятеро загиблих, десятки постраждалих
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Укрінформ
У Бангладеш потяг зійшов з рейок, в результаті чого загинули п'ять осіб і 67 постраждали.
Про це повідомляє Dhaka Tribune.
«Щонайменше п'ятеро людей загинули і близько 67 отримали поранення в результаті сходу з рейок міжміського поїзда в Барамчалі», - йдеться в повідомленні.У Бангладеш зійшов з рейок потяг Фото: Asmit Aovi
Троє із загиблих - жінки, двоє - чоловіки. Двадцять чоловік з числа поранених знаходяться у критичному стані.
За словами представників залізниць та поліції, близько 23:40 в неділю зійшли з рейок п'ять вагонів потяга Upaban Express, що прямував з Силхету. Два вагони впали до каналу, один з них перекинувся, інші ж вагони залишилися під нахилом.
Фото: Asmit Aovi