У Бангладеш потяг зійшов із рейок, п'ятеро загиблих, десятки постраждалих

У Бангладеш потяг зійшов з рейок, в результаті чого загинули п'ять осіб і 67 постраждали.

Про це повідомляє Dhaka Tribune.

«Щонайменше п'ятеро людей загинули і близько 67 отримали поранення в результаті сходу з рейок міжміського поїзда в Барамчалі», - йдеться в повідомленні.

У Бангладеш зійшов з рейок потяг Фото: Asmit Aovi

Троє із загиблих - жінки, двоє - чоловіки. Двадцять чоловік з числа поранених знаходяться у критичному стані.

За словами представників залізниць та поліції, близько 23:40 в неділю зійшли з рейок п'ять вагонів потяга Upaban Express, що прямував з Силхету. Два вагони впали до каналу, один з них перекинувся, інші ж вагони залишилися під нахилом.

Фото: Asmit Aovi