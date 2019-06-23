У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали
Про це повідомляє The Local.
"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи", - повідомили у місцевій пожежній службі.
Nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés des @PompiersParis et @samudeparis pour prendre en charge les blessés et les impliqués. Nous procédons à plusieurs évacuations sanitaires, un centre d’accueil des impliqués est établi #incendie #nemours pic.twitter.com/ctzEGGMRGh— Protec Paris Seine (@PCParisSeine) 22 июня 2019 г.
Загалом 27 людей отримали легкі травми та надихалися диму.
За словами пожежних, планування будинку, побудованого у 1970 році, та ремонтні роботи на його фасаді ускладнили рятувальну операцію. Причина пожежі наразі невідома.
фото: Twitter