У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали

Троє людей загинуло в результаті пожежі, що сталася у середмісті Парижа.

Про це повідомляє The Local.

"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи", - повідомили у місцевій пожежній службі.

Nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés des @PompiersParis et @samudeparis pour prendre en charge les blessés et les impliqués. Nous procédons à plusieurs évacuations sanitaires, un centre d’accueil des impliqués est établi #incendie #nemours pic.twitter.com/ctzEGGMRGh — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) 22 июня 2019 г.

Загалом 27 людей отримали легкі травми та надихалися диму.

Читайте також: У США назвали причину масштабної пожежі на нафтопереробному заводі

За словами пожежних, планування будинку, побудованого у 1970 році, та ремонтні роботи на його фасаді ускладнили рятувальну операцію. Причина пожежі наразі невідома.

фото: Twitter