У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали

У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали

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Укрінформ
Троє людей загинуло в результаті пожежі, що сталася у середмісті Парижа.

Про це повідомляє The Local.

"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи", - повідомили у місцевій пожежній службі.

Загалом 27 людей отримали легкі травми та надихалися диму.

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За словами пожежних, планування будинку, побудованого у 1970 році, та ремонтні роботи на його фасаді ускладнили рятувальну операцію. Причина пожежі наразі невідома.

фото: Twitter

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