У США назвали причину масштабної пожежі на нафтопереробному заводі

Причиною масштабної пожежі на нафтопереробному заводі (НПЗ) у Філадельфії стало займання цистерни з бутаном, яка вибухнула і спричинила ланцюгову реакцію.

Про це заявили в місцевому пожежному департаменті, повідомляє телеканал NBC у Філадельфії.

"Як заявив заступник комісара пожежної охорони Крейг Мерфі, зайнялася цистерна з бутаном, яка згодом здетонувала. Після цього сталося кілька менших вибухів, коли вогонь поширився через систему трубопроводів", - зазначається в повідомленні.

Нині, як повідомили в пожежному департаменті, на підприємстві продовжує горіти газ пропан.

Уточнюється, що під час інциденту на заводі перебували люди, але вони були достатньо далеко від місця вибухів. Однак четверо працівників НПЗ зазнали незначних травм, їм надана допомога на місці.

Як повідомляв Укрінформ, близько 4-ї ранку у п'ятницю на нафтопереробному заводі у Філадельфії (східне узбережжя США) сталося кілька вибухів, які спричинили масштабну пожежу, паралізувавши інфраструктуру навколо підприємства.

Місцевим пожежним службам вдалося локалізувати стихію, хоча для цього було задіяне підкріплення. Натомість боротьба з полум'ям продовжилася станом на ранок п'ятниці.

Очевидці кажуть про потужні вибухи, які передували масштабній пожежі, а також стовпи чорного диму, які здіймалися над палаючим підприємством. Влада попередила мешканців, що дим може бути отруйним.

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Через техногенну катастрофу перекриті деякі дороги, в тому числі автомагістраль федерального значення І-76.

Нафтопереробний комплекс у Філадельфії, де стався інцидент, вважається найбільшим комерційним виробником нафтопродуктів на Східному узбережжі США. На ньому трудиться близько тисячі працівників. Повідомляється також, що завод, побудований ще в ХІХ столітті, і без того був найбільшим джерелом забруднення в цьому регіоні США.

Фото: nbcnewyork