У США пікап протаранив колону мотоциклістів, семеро загинули

В американському штаті Нью-Гемпшир водій пікапа протаранив колону з 10 мотоциклів, сім байкерів загинули внаслідок інциденту.

Про це інформує CNN.

«Сім мотоциклістів загинули, а троє поранені внаслідок зіткнення з пікапом, що рухався у протилежному напрямку в Нью-Гемпширі», - йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Водія пікапа Dodge 2500 полісмени ідентифікували як 23-річного Володимира Жуковського.

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Жуковський працює водієм транспортної компанії Westfield Transport Inc., розташованої в Спрингфілді, штат Массачусетс.

Про арешт водія пікапа, або його нетверезий стан наразі немає інформації.