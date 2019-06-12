ДБР розслідує наїзд прокурора на жінку у Маріуполі

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, порушили кримінальну справу за фактом наїзду працівника прокуратури на жінку в Маріуполі.

Про це інформує прес-служба відомства.

"За попередньою інформацією, 11 червня 2019 року автомобіль Mitsubishi Outlander XL під керуванням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, що перетинала проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 ККУ). Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.