У Тбілісі поновилися протести

У центрі Тбілісі перед будівлею парламенту поновилася акція протесту.

Про це повідомляє Грузія Онлайн.

«Перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі в Тбілісі проходить протестна акція», - йдеться у повідомленні.

За словами организатора акції Міші Мшвілдадзе, вимоги незмінні: затриманих мають звільнити, і для цього дається термін до кінця дня. Активісти також вимагають відставки глави МВС Грузії Георгія Гахарія, покарання тих поліцейських, які жорстоко поводилися з людьми, а також проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.

На момент повідомлення проспект Руставелі, де проходить акція, не заблокований.

Читайте також: Понад 50 постраждалих під час протестів у Тбілісі залишаються в лікарнях

Як повідомлялося, в столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в зіткнення протестуючих з поліцією. За даними ЗМІ, 240 осіб, в тому числі 30 журналістів, постраждали під час акції. З них 52 людини залишаються на лікуванні в лікарнях.

Фото: АА