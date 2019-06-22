У Тбілісі поновилися протести
Про це повідомляє Грузія Онлайн.
«Перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі в Тбілісі проходить протестна акція», - йдеться у повідомленні.
За словами организатора акції Міші Мшвілдадзе, вимоги незмінні: затриманих мають звільнити, і для цього дається термін до кінця дня. Активісти також вимагають відставки глави МВС Грузії Георгія Гахарія, покарання тих поліцейських, які жорстоко поводилися з людьми, а також проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.
На момент повідомлення проспект Руставелі, де проходить акція, не заблокований.
Як повідомлялося, в столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.
20 червня протести переросли в зіткнення протестуючих з поліцією. За даними ЗМІ, 240 осіб, в тому числі 30 журналістів, постраждали під час акції. З них 52 людини залишаються на лікуванні в лікарнях.
Фото: АА