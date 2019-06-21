Конгрес США розглядає законодавчий акт щодо протидії Nord Stream 2

Конгрес Сполучених Штатів Америки розглядає законодавчий акт стосовно протидії реалізації проєкту газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на зустрічі з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми поділяємо ваші занепокоєння щодо цього проєкту ("Північний потік - 2"). Зокрема в Конгресі, маю на увазі передусім Сенат, просувається розгляд законодавчого акта, який спрямований на протидію спорудженню цього газопроводу", - сказав дипломат.

У свою чергу Голова ВР Андрій Парубій висловив сподівання, що США і надалі займатимуть таку саму тверду позицію у цьому питанні.

"Для України в гібридній агресії Росії дуже важливий фактор енергетики, за допомогою якого Росія протягом багатьох десятиліть шантажувала сусідів. Тому для нас була дуже принциповою позиція щодо "Північного потоку - 2", щодо санкцій у зв'язку з реалізацією цього проєкту... Ми дуже тверді в тому, що "Північний потік-2" - це просто спосіб політичного впливу на ЄС від Путіна", - заявив спікер.

Читайте також: Штати не виключають застосування свого флоту в акваторії Чорного моря

Як повідомляв Укрінформ, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", який вже діє. Як передбачається, потужність "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, його довжина понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина та РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія наразі відмовила Газпрому та вимагає від компанії, що будує "Північний потік-2", зробити оцінку екологічного впливу третього варіанту маршруту газопроводу, який проходитиме в ексклюзивній економічній зоні Данії.