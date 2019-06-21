У Нідерландах у небі зіткнулися спортивні літаки, дві людини загинули

“У Віллемстаді, в Північному Брабанті, загинули два пасажири спортивного літака. Літак із ними врізався в інший спортивний літак у повітрі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва літаки вилетіли сьогодні о 10:00 з аеропорту в місті Бреда. Літак, що розбився, Cessna 172R, на шляху до Роттердама раптово змінив напрямок.

Фото: nos.nl