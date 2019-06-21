Голова парламенту Грузії подав у відставку — ЗМІ

Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе подав у відставку, виконавши таким чином вимогу протестувальників.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ з посиланням на джерела, передає Грузія Online.

"Рішення (про відставку Кобахідзе - ред.) було прийнято на сьогоднішньому засіданні політради правлячої партії "Грузинська мрія", - йдеться в повідомленні.

Відставка Кобахідзе була однією з трьох вимог, озвучених вчора учасниками акції протесту біля будинку парламенту Грузії. Ще вони вимагали відставки глави МВС і глави СДБ Грузії, які дозволили в'їзд у країну депутата Державної думи РФ Сергія Гаврилова. На виконання своїх вимог учасники акції дали владі одну годину, після закінчення якої стали штурмувати будинок парламенту Грузії. Їм майже вдалося прорвати поліцейський кордон, але в результаті поліція змогла витіснити учасників акції на вулицю.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті зіткнень постраждало більш як 240 людей, двоє втратили очі, 105 досі залишаються в клініках. Точна кількість затриманих не повідомляється.