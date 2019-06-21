У Молдові обвалився дев'ятиповерховий будинок
За попередньою інформацією, ніхто з мешканців будинку не постраждав, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
Мешканці будинку, який обвалився, були евакуйовані ще напередодні ввечері після того, як в стінах будинку були виявлені величезні тріщини.
Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що після з'ясування всіх обставин обвалення житлового будинку будуть повідомлені дані про причини катастрофи.
Президент Ігор Додон звернувся у зв'язку з цим до уряду з вимогою провести термінову перевірку всіх старих житлових будівель у Молдові.
За даними мерії міста Атаки, будинок був зданий в експлуатацію ще на початку 90-х років минулого століття. Експерт в галузі містобудування при мерії міста Атаки Петро Госу повідомив, що, за попередніми даними, будинок був зведений з порушеннями, однак точні дані будуть надані після закінчення роботи спеціальної експертної комісії, яка прибула з Кишинева.
Будинок відновленню не підлягає.