У Молдові обвалився дев'ятиповерховий будинок

У місті Атаки на півночі Молдови обвалився дев'ятиповерховий будинок, на місці працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, ніхто з мешканців будинку не постраждав, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Мешканці будинку, який обвалився, були евакуйовані ще напередодні ввечері після того, як в стінах будинку були виявлені величезні тріщини.

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що після з'ясування всіх обставин обвалення житлового будинку будуть повідомлені дані про причини катастрофи.

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Президент Ігор Додон звернувся у зв'язку з цим до уряду з вимогою провести термінову перевірку всіх старих житлових будівель у Молдові.

За даними мерії міста Атаки, будинок був зданий в експлуатацію ще на початку 90-х років минулого століття. Експерт в галузі містобудування при мерії міста Атаки Петро Госу повідомив, що, за попередніми даними, будинок був зведений з порушеннями, однак точні дані будуть надані після закінчення роботи спеціальної експертної комісії, яка прибула з Кишинева.

Будинок відновленню не підлягає.