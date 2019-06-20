Глава Конституційного суду Молдови подав у відставку

Глава Конституційного суду Молдови Міхай Поалелунжь подав у відставку.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті КС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Раніше президент Молдови Ігор Додон, прем'єр-міністр Майя Санду, а також представники експертної спільноти закликали суддів КС подати у відставку.

Як повідомляв Укрінформ, 7, 8 і 9 червня цього року Конституційний суд Молдови виніс кілька рішень: про закінчення термінів формування парламентської коаліції і затвердження уряду, про тимчасове відсторонення від посади президента, про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.

Суд визнав також неконституційним обрання спікером парламенту Зінаїди Гречаний, а прем'єром - Майї Санду.

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Рішення КС, на думку більшості експертів у галузі конституційного права, стали причиною виникнення найбільшої за роки незалежності Молдови політичної кризи.

Після врегулювання кризи і мирної передачі влади Конституційний суд анулював всі винесені раніше рішення, заявивши, що і обрання Зінаїди Гречаний спікером, і затвердження нового уряду, а також формування парламентської коаліції - законні, а ухвалені парламентом Молдови рішення легітимні.