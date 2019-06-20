У Казахстані розбився літак, є загиблі

"20 червня приблизно о 10.00 за десять кілометрів від села Родина Цілиноградського району Акмолинської області під час хімічного оброблення полів упав літак Ан-2", - сказав він.

Унаслідок пригоди пілот літака загинув, двоє членів екіпажу з травмами та опіками госпіталізовані.

Причина падіння встановлюється.

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У Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку повідомили, що за фактом події буде проведено розслідування.

Директор агрофірми "Родина" Іван Сауер зауважив, що літак впав на територію сільськогосподарського виробництва "Родіна". "Територія наша, але це було далеко в полі", - сказав він.