Ексглава Інтерполу зізнався у корупції
Про це повідомляє AFP.
«Колишній глава Інтерполу Мен Хунвей визнав себе винним під час судового розгляду в Китаї у четвер в отриманні хабарів у розмірі 2,1 млн доларів», - йдеться в повідомленні.
У суді проміжної інстанції у Тяньцзіні заявили, що Мен «розкаявся» під час слухання. Коли буде оголошено вирок не уточнюється.
Як зазначає видання, на фотографіях із залу суду Мен виглядає виснаженим.
Як повідомляв Укрінформ, Мен зник у вересні минулого року під час візиту в Китай, а потім був звинувачений в отриманні хабарів, а також виключений з Комуністичної партії Китаю.
Суд заявив, що в період з 2005 по 2017 рік Мен використовував свій статус і посадове становище для отримання хабарів, еквівалентних приблизно 14,46 мільйона юанів (2,1 млн доларів).
Мен Хунвей був обраний главою Інтерполу в листопаді 2016 року. До початку корупційної справи з його участю очікувалося, що Мен обійматиме цю посаду до 2020 року.