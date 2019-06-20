Ексглава Інтерполу зізнався у корупції

Колишній глава Інтерполу Мен Хунвей визнав свою вину під час судового розгляду в справі про хабарництво.

Про це повідомляє AFP.

«Колишній глава Інтерполу Мен Хунвей визнав себе винним під час судового розгляду в Китаї у четвер в отриманні хабарів у розмірі 2,1 млн доларів», - йдеться в повідомленні.

У суді проміжної інстанції у Тяньцзіні заявили, що Мен «розкаявся» під час слухання. Коли буде оголошено вирок не уточнюється.

Як зазначає видання, на фотографіях із залу суду Мен виглядає виснаженим.

Як повідомляв Укрінформ, Мен зник у вересні минулого року під час візиту в Китай, а потім був звинувачений в отриманні хабарів, а також виключений з Комуністичної партії Китаю.

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Суд заявив, що в період з 2005 по 2017 рік Мен використовував свій статус і посадове становище для отримання хабарів, еквівалентних приблизно 14,46 мільйона юанів (2,1 млн доларів).

Мен Хунвей був обраний главою Інтерполу в листопаді 2016 року. До початку корупційної справи з його участю очікувалося, що Мен обійматиме цю посаду до 2020 року.