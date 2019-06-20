Мексика ратифікувала торгову угоду зі США та Канадою

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду з США та Канадою.

Про це повідомляє The New York Times.

«У середу мексиканський сенат затвердив нову північноамериканську торговельну угоду», - йдеться в повідомленні.

Таким чином країна стала першою з трьох сторін договору, яка ратифікувала цю угоду.

«Мексика бере на себе ініціативу і дає чіткі сигнали про те, що наша економіка відкрита. Ми віримо, що наші партнери незабаром зроблять те ж саме в інтересах сильної Північної Америки з чіткими правилами, яка буде стабільною, конкурентоспроможною й привабливою для інвестицій», - заявив Хесус Сеад, провідний парламентер Мексики з питань торгівлі.

Документ, що отримав назву USMCA (Угода США, Мексики і Канади), було підписано наприкінці минулого року. Щоб набрати чинності, угода повинна бути схвалена законодавчими органами всіх трьох країн.

Президент Мексики охарактеризував угоду як гарантію стабільності економіки своєї країни.

Договір багато у чому ідентичний Північноамериканській угоді про вільну торгівлю (NAFTA), однак встановлює нові правила для автомобільного сектора з метою збільшити зарплати мексиканських робітників.