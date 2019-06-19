Напади на села в Малі: загинули близько 40 осіб

У результаті нападу озброєних бойовиків на два села в Малі загинуло щонайменше 38 осіб.

Про це повідомляє СNN.

«Бойовики напали на села Гангафані і Йоро в районі Мопті Малі неподалік кордону з Буркіна-Фасо, вбивши щонайменше 38 осіб», - йдеться в повідомленні.

Місцева влада назвала інцидент «терористичним».

Напад стався в понеділок, 17 червня. Багато людей також отримали поранення в результаті атаки. Уряд відреагував на напад, відправивши в цей район військових для проведення розслідування і затримання злочинців.

Як зазначає видання, в останні місяці регіон Мопті в центральній частині Малі охоплений насильством на релігійному грунті. Щонайменше 95 людей у червні й 134 людини в березні були вбиті в ході аналогічних зіткнень між етнічними групами догонів і фулані.

Фото: СNN