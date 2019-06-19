Кума голови МВС Молдови призначили начальником поліції

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду обіцяє розібратися з призначенням керівником генерального інспекторату поліції Георге Балана - кума міністра внутрішніх справ Андрія Нестасе.

Про це вона заявила на прес-конференції в Кишиневі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Там, де виявляться конфлікти інтересів, буде проведено коригування. На момент призначення Георгія Балана головою генерального інспекторату поліції в країні була кризова ситуація, а зараз, оскільки кризу ми подолали, ця проблема буде вирішена. Якщо є конфлікт інтересів, має бути анульовано рішення, яким був призначений пан Балан», - зазначила прем'єр.

Як стало відомо ЗМІ, новий виконувач обов'язків начальника генерального інспекторату поліції Георге Балан - кум новопризначеного міністра внутрішніх справ Андрія Нестасе. Обидва визнали факт кумівства, проте публічно ніяк цього не прокоментували.

З 1996 року Георге Балан працював суддею в суді сектора Ботаніка в молдовській столиці. У 2018 році за рішенням дисциплінарної комісії Вищої ради магістратури він був звільнений.