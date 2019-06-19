Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію

Нинішній господар Білого дому офіційно оголосив про початок власної кампанії на президентських перегонах 2020 року.

З відповідною заявою він виступив на багатотисячному мітингу в Орландо, штат Флорида, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжимо робити Америку великою знову, але потім ми, очевидно, збережемо Америку великою. Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб оголосити про офіційний початок моєї кампанії з перевиборів на посаду президента Сполучених Штатів", - наголосив Трамп.

Він пообіцяв, що "ніколи, ніколи не підведе" своїх виборців.

Традиційно для своїх виступів Трамп обрушився з критикою на демократів, а також на ліберальні ЗМІ, які не погоджуються з діями його кабінету. Він зі зневагою висловився про свого головного (за рейтингами соцопитувань) конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена, назвавши його "заспаним Джо".

Крім того, Трамп звинуватив свого попередника Обаму в бездіяльності, коли той отримав інформацію про втручання росіян у вибори. А також згадав про скандал із листами Гілларі Клінтон, який посприяв його перевазі на попередніх виборах.

Трамп не оминув можливості похвалитися досягненнями в економіці та заявити, що США "стали виробником номер один" у сфері енергетики (хоча були найбільшим виробником нафти з 2011 року).

У мітингу в Орландо взяли участь віце-президент США Майк Пенс, який залишатиметься в команді Трампа на виборах, та інші представники чинної адміністрації.

Нагадаємо, зараз для участі у президентських виборах 2020 року зареєструвалися 26 кандидатів: 24 від демократів та двоє від Республіканської партії, у тому числі Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

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