Старт президентської кампанії: Трамп очікує "рекордного" мітингу у Флориді

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що очікує "рекордного" мітингу своїх прихильників у Флориді, де він планує у вівторок офіційно оголосити про старт власної кампанії у виборах президента США 2020 року.

Про це Трамп написав у понеділок на офіційній twitter-сторінці.

"Численний мітинг, який відбудеться завтра ввечері в Орландо у Флориді, обіцяє стати рекордним. Ми встановлюємо великі телеекрани ззовні, щоби подбати про всіх. Понад 100 тисяч заявок. Наша країна досягає успіхів – набагато більших, ніж вважали можливими ненависники й лузери, і буде тільки краще!"- написав глава Білого дому.

Наприкінці минулого тижня президент Трамп анонсував свій намір офіційно розпочати виборчу кампанію у вівторок, 18 червня.

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Нагадаємо, станом на сьогодні на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів. Більшість із них становлять демократи, лише двоє – республіканці, серед яких Дональд Трамп. Крім того, ще принаймні двоє політиків – сенатор Боб Коркер і губернатор штату Огайо Джон Кейсік також публічно висловили намір брати участь у перегонах на президентських виборах у США.