У Новій Зеландії чоловіка, який поширив відео теракту, ув'язнили на 21 місяць

У Новій Зеландії до 21 місяця тюремного ув'язнення засудили бізнесмена, який поширював онлайнтрасляцію нападу на мечеті в Крайстчерчі в березні.

Про це повідомляє ВВС.

«Новозеландця, який поділився в прямому ефірі відео з нападом на мечеті в Крайстчерчі, поміщено до в'язниці на 21 місяць», - йдеться в повідомленні.

Філіп Арпс визнав себе винним за двома статтями, пов'язаними з поширенням відеозапису трагедії. Він поділився відеотрансляцією теракту з 30 людьми і другом, попросивши змінити відео, додавши до нього «лічильник убивств».

Суддя О'Дрісколл засудив дії Арпса, назвавши їх «злочином на ґрунті ненависті».

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Як повідомлялося, 15 березня в результаті розстрілу парафіян у двох мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія, загинула 51 людина, ще 40 дістали поранення. У зв'язку з цим у країні прийняли закон, що забороняє більшу частину напівавтоматичної зброї. Нападником виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Йому пред'явили звинувачення в тероризмі, у вбивстві 51 людини і замаху на вбивство ще 40. Він відмовився визнавати свою провину. Якщо нападника визнають винним, його може очікувати довічне ув'язнення без дострокового звільнення, тобто покарання, яке ніколи раніше не застосовували в Новій Зеландії.

Фото: АА