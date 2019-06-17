У Пакистані лавина накрила групу альпіністів

У Пакистані лавина накрила групу з семи альпіністів.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на місцевих рятувальників.

“Групу з семи альпіністів, серед яких чотири італійці і три пакистанці, накрила лавина під час експедиції у Пакистані в понеділок”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лавина зійшла рано-вранці у понеділок на висоті 5300 метрів в долині Ішкоман.

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Проте пакистанська армія не зможе поновити пошуково-рятувальні роботи раніше вівторка через несприятливі погодні умови та віддаленість місця, де зійшла лавина.