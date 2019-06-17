Десятки тисяч лікарів у Індії вимагають захисту від пацієнтів
Про це повідомляє AFP.
“Десятки тисяч індійських лікарів розпочали страйк у понеділок, вимагаючи (від держави — ред.) посилити їх захист від нападів пацієнтів та їх родичів”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє AFP, сам страйк триватиме до вівторка.
Ідея страйку виникла після того, як у східному штаті Західний Бенгал родичі пацієнта напали на трьох лікарів, які не змогли врятувати чоловіка від смерті, і звинуватили медиків у недбалості.
На думку представників найбільшої профспілки медиків у Індії, в лікарнях необхідно збільшити кількість камер спостережень та обмежити доступ відвідувачів до медзакладу, аби лікарі змогли себе відчувати більш безпечно й могли виконувати свою роботу.
Зазначається, що влада Індії витрачає 2% від ВВП на охорону здоров'я громадян. За даними Всесвітньої організації здоров'я, таким чином країна знаходиться у рейтингу нижче Ірану й Венесуели у цій сфері.
Фото: AFP.