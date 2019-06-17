Десятки тисяч лікарів у Індії вимагають захисту від пацієнтів

В Індії десятки тисяч лікарів розпочали 24-годинний страйк, вимагаючи від держави посилити їх захист від нападів пацієнтів та їх родичів.

Про це повідомляє AFP.

“Десятки тисяч індійських лікарів розпочали страйк у понеділок, вимагаючи (від держави — ред.) посилити їх захист від нападів пацієнтів та їх родичів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AFP, сам страйк триватиме до вівторка.

Ідея страйку виникла після того, як у східному штаті Західний Бенгал родичі пацієнта напали на трьох лікарів, які не змогли врятувати чоловіка від смерті, і звинуватили медиків у недбалості.

На думку представників найбільшої профспілки медиків у Індії, в лікарнях необхідно збільшити кількість камер спостережень та обмежити доступ відвідувачів до медзакладу, аби лікарі змогли себе відчувати більш безпечно й могли виконувати свою роботу.

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Зазначається, що влада Індії витрачає 2% від ВВП на охорону здоров'я громадян. За даними Всесвітньої організації здоров'я, таким чином країна знаходиться у рейтингу нижче Ірану й Венесуели у цій сфері.

Фото: AFP.