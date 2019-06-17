Мей може зустрітися з Путіним уперше після Солcбері — ЗМІ

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей може провести двосторонню зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним на саміті Великої двадцятки в Японії.

Про це повідомляє The Times із посиланням на дипломатичні джерела.

“Офіс британського прем'єра розглядає зустріч віч-на віч між Терезою Мей та президентом РФ Путіним на саміті Великої двадцятки, який відбудеться цього місяця в Японії, аби спробувати розморозити відносини перед приходом до влади нового прем'єра“, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, така зустріч буде можлива лише тоді, якщо у неї буде “конкретна мета”.

Зазначається, що Кремль уже неодноразово натякав, що прагне вивести відносини з Британією на новий рівень після того, як більш ніж понад рік тому російські розвідники отруїли нервово-паралітичною речовиною “Новічок” ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля, його доньку Юлію та ще двох британських громадян, один з яких у результаті загинув.

Як повідомлялося, 4 березня 2018 року колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у британському Солсбері.

Британська поліція вважає, що Скрипалі вперше зазнали впливу нервово-паралітичної речовини вдома — отруту нанесли на ручку вхідних дверей.

Провівши кілька тижнів у комі, Сергій і Юлія Скрипалі прийшли до тями. Юлію виписали з лікарні у квітні 2018 року, Сергія — у травні 2018 року.

У Лондоні вважають, що за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину є офіцери ГРУ «Олександр Петров» та «Руслан Боширов» (справжні імена — Анатолій Чепіга й Олександр Мишкін). Москва заперечує звинувачення.

Наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що британська поліція виявила третього підозрюваного, яким виявився громадянин Росії з вигаданим ім'ям «Сергій Федотов».