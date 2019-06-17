Лідер проросійської партії Молдови Усатий знову на волі

У Молдові правоохоронці відпустили лідера проросійської "Нашої партії" Ренато Усатого, якого затримали 16 червня при вʼїзді до країни.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

"Як розповів сам Усатий, вийшовши з будівлі прокуратури, прокурори скасували ордер на його арешт, і тепер він планує відвідати всі районні організації своєї партії, щоб "навести там порядок". Але на першу вимогу Усатий мусить з'явитися в прокуратуру", - йдеться в повідомленні.

При цьому Усатий зазначив, що його партія підтримала нову правлячу коаліцію і уряд, і тепер він готовий допомагати їм працювати на благо країни.

“З від'їздом Плахотнюка сьогодні в країні багато чого змінюється. Багато суддів, поліцейських, прокурорів розуміють, що такі ордера на арешт, які видавали досі, можуть видати і на них", - додав політик.

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Як повідомляв Укрінформ, у прокуратурі Молдови заявляли, що Усатий "обвинувачується в організації злочинного угруповання, члени якого скоїли два злочини - привласнення чужого майна і замах на вбивство".

Кілька років Ренато Усатий мешкав у Москві. Після того, як Демократична партія 14 червня оголосила про складення владних повноважень і відставку уряду Павла Філіпа, він заявив, що вирішив повернутися в Молдову, аби "розібратися з кримінальними справами", які, за його словами, були порушені незаконно.