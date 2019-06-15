У Кенії авто з поліцейськими підірвалося на саморобній бомбі, 12 загиблих

У Кенії щонайменше 12 поліцейських загинули після того, як автомобіль, у якому вони їхали, підірвався на саморобному вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.

«13 поліцейських підірвалися на вибуховому пристрої між селами Ріба та Контон, тільки один із потерпілих вижив, проте зазнав серйозних травм», - сказав працівник поліції.

Напад стався в окрузі Важір, неподалік від кордону з Сомалі.

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Терористична група, пов'язана з аль-Каїдою, взяла на себе відповідальність за напад на північному сході Кенії, заявивши, що їхні бойовики захопили село Контон на околиці міста Важір.

Бойовики опублікували у своїх засобах масової інформації заяву, в якій стверджують, що захопили кількох кенійських поліцейських в заручники, конфіскували два мотоцикли та військову техніку.

Фото з сайту Politeka