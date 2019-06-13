В Афганістані авіація помилково розбомбила військову базу

Унаслідок помилкового авіаудару по військовій базі урядових сил на півночі Афганістану загинули п'ять силовиків.

Про це інформує Сіньхуа.

“У середу п'ять співробітників афганських сил безпеки загинули, ще семеро осіб дістали поранення в результаті помилкових авіаударів по військовій базі в районі Імам-Сахіб у провінції Кундуз на півночі Афганістану. Про це повідомив місцевий голова Махбобуллах Саєді.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіаудари, спрямовані на розташування бойовиків, завдавалися вночі, через що, судячи з усього, і сталася помилка.

При цьому не уточнюється, чи належали літаки до афганських ВПС, чи до сил коаліції на чолі з США.