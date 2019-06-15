У Кишиневі скасували «народний марш» - щоб поліцейські відпочили

Запланований на неділю, 16 червня, «народний марш» на підтримку правлячої в Молдові коаліції скасовано.

Про це на брифінгу в Кишиневі заявила прем'єр-міністр Майя Санду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«На засіданні уряду було прийнято рішення про скасування заявленого на неділю «народного маршу», щоб дати можливість співробітникам правоохоронних органів відпочити. Марш відбудеться пізніше», - зазначила Санду.

Присутній на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр внутрішніх справ Андрій Нестасе підкреслив, що влада не могла ігнорувати той факт, що поліцейські за останні кілька тижнів «не спали спокійно і не проводили час з родинами».

За словами Нестасе, у велике свято - День Святої Трійці - люди повинні бути в колі сім'ї.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні колишній уряд Молдови під керівництвом Павла Філіпа пішов у відставку, а сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM». Всього під угодою підписалися 60 депутатів з 101-го. На засіданні спікером було обрано голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.