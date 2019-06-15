Трамп звинуватив Іран в атаці на танкери в Оманській затоці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп напряму звинуватив Іран у атаці на танкери в Оманській затоці.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"Іран дійсно зробив це. Вони це влаштували, це правда, тому що ви ж бачили катер. Я думаю, що одна з мін не розірвалася, на ній хіба що не було написано, що вона іранська. Ви бачили катер, який намагається зняти міну з борту танкера, це було зафіксовано, вони були у цьому викриті», — заявив Трамп.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що після вивчення розвідувальної інформації про ситуацію в Оманській затоці, де в четвер були атаковані два комерційні танкери, уряд США дійшов висновку, що за нападом стоїть Іран.

Як повідомлялося, напад на два нафтові танкери - Kokuka Courageous і Front Altair - стався 13 червня, коли кораблі перебували в нейтральних водах між Іраном і кількома країнами Перської затоки. Члени екіпажів, загалом 44 людини, були евакуйовані після того, як танкери надіслали сигнали лиха.

Front Altair належить норвезькій компанії Frontline (ходить під прапором Маршаллових Островів) і перевозив 75 тисяч тонн сировини для нафтохімічної промисловості.

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Kokuka Courageous під панамським прапором управляється компанією BSM Ship Management, танкер плив у Сінгапур з вантажем метанолу.

Представник тайванського нафтопереробного заводу, що зафрахтував Front Altair, сказав, що є підозра, що танкер був пошкоджений торпедою, проте офіційно ця інформація не підтверджена.

Це вже другий напад на танкери у Перській затоці протягом останнього місяця. 12 травня поряд із територіальними водами ОАЕ невідомі напали на два саудівських нафтових танкери, танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів та танкер з Норвегії. Це сталося після того, як Іран погрожував перекрити Ормузьку протоку.