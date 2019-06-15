В Індії від аномальної спеки загинули вже понад три десятки людей

З початку літа в Індії загинули щонайменше 36 людей через найтривалішу спеку в історії країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю Національно управління з боротьби зі стихійним лихом в Індії Аншу Прійю.

“Щонайменше 36 людей загинуло цього літа протягом найтривалішого періоду спеки в історії Індії”, - йдеться у повідомлені.

Інтенсивна спека триває в країні вже понад 30 днів, переважно на півночі й у центрі Індії.

Як зазначається, 10 червня у Нью-Делі була зафіксована рекордна у червні для столиці температура у 48 градусів за Цельсієм. А в західному місті Чуру температура перевищувала позначку у 50 градусів тепла.

За словами професора з індійського Інституту з тропічної метеорології Рагавана Крішнана, спекові хвилі стають “все частішими й інтенсивнішими”.

Зазначається, що у 2016 році Національне управління з боротьби зі стихійним лихом в Індії запустило кілька ініціатив, які були націлені на скорочення жертв від спеки. Так, зокрема, були відкриті спеціальні кіоски з роздачею води, притулки для безхатьків та було внесено корективи у робочий графік.

У результаті кількість загиблих від спеки у 2015 році впала майже у десятеро у порівнянні з 2016 роком (з понад 2400 до 250).