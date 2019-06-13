На Індію насувається тропічний шторм, евакуювали 300 тисяч осіб

Через тропічний циклон "Ваю", який може обрушитися на Індію у найближчі 24 години, в західному штаті Гуджарат планується евакуювати в безпечну зону близько 300 тисяч осіб.

Про це сьогодні повідомило індійське міністерство внутрішніх справ, передає Сіньхуа.

"У штаті Гуджарат введено в дію план масової евакуації: близько 300 тис. жителів в екстреному порядку будуть переселені в 700 притулків", - йдеться в повідомленні.

За словами головного міністра штату Віджая Рупані, робота з евакуації почалася сьогодні вранці.

Згідно з прогнозами, циклон досягне узбережжя штату 13 червня.

За словами офіційного представника МВС Індії, під ударом "Ваю" опиниться більшість районів штату Гуджарат і частина районів штату Махараштра.

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На даний момент центр циклону знаходиться над морем, приблизно за 200 км на захід від найбільшого міста Індії Мумбаї.