Уроки Солсбері та передбачуваність непередбачуваної Росії

У Ризі пройшла конференція з інформаційної безпеки

11-12 червня в Ризі пройшла конференція Riga StratCom Dialogue-2019 – вже четвертий рік поспіль її організовує Центр стратегічних комунікацій НАТО (StratCom COE), що базується в столиці Латвії.

З кожним роком Riga StratCom Dialogue стає все масштабнішою – тема глобальних комунікацій, протистояння загрозам кібербезпеки хвилює багато країн. І не в останню чергу – через безперервні агресивні дій Росії. Цього року захід зібрав близько 700 учасників – експертів, військових, аналітиків, журналістів із 45 країн світу.

ВИКЛИК, КИНУТИЙ У СОЛСБЕРІ

Перш за все, напевно, треба розповісти про британську презентацію «Відбиваючи дезінформацію – уроки інциденту в Солсбері», що проходила в форматі Chatham House Rules. Чатем Хаус – це Королівський інститут міжнародних відносин, британський аналітичний центр, що працює з 1920 року. А «Правила Чатем Хаус» означають, що не можна розкривати особистість виступаючих, їх приналежність до будь-якої організації, джерела інформації, але можна вільно переказувати суть викладеного.

Треба сказати, що інтерес до «солсберецької» презентації був великий – у величезній аудиторії яблуку ніде було впасти. Спочатку нам показали короткий фільм, що нагадував покроково всю історію цієї хімічної атаки на Британію в мирний час. Історія невесела. Саме тому вразила одностайна реакція залу в тому місці, де, спілкуючись з головним редактором Russia Today Маргаритою Симоньян, співробітники ГРУ Петров і Боширов (вони ж Мішкін і Чепіга) сказали, що в Солсбері їх зацікавив виключно місцевий собор з чудовим шпилем. Увесь зал дружно розреготався. Ось їй-богу, цікаво, на що розраховували сучасні чекісти, коли готували такий сміховинний сюжет?..

І знову про невеселе. Як зазначалося на презентації, це був абсолютно новий досвід для британської сторони. Адже відбувся реальний напад, масове отруєння, в тому числі зі смертельними наслідками. Знаходити рішення, виносити уроки з помилок потрібно було на ходу. По-друге, за хіматакою пішла віртуальна атака на інформаційний простір. За даними британських експертів, після отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії активність тролів і ботів, пов'язаних із Росією, збільшилася на 4000%! Урядові експерти по соцмережах задокументували активність 45 тисяч акаунтів з дезінформацією. Це був шквал, цунамі дезінформації.

Безумовно, успіхом слід вважати, що в таких умовах близько 70% населення Британії продовжувало вірити вітчизняним інформаційним джерелам, що об'єктивно висвітлювали хід розслідування.

ЗАХІДНІ АНАЛІТИКИ ТА «ЗАГАДКОВА РОСІЯ»

У дискусійній панелі «Інформаційна конфронтація з Росією» були систематизовані сучасні загрози, які виходять від РФ, а також їхні історичні витоки й паралелі. Представник розташованого в Таллінні Центру передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) Сійм Алаталу закликав не переоцінювати успішність і силу російських кібератак, інформаційних агресій і фейків, а професійно ставитися до цього, як до постійно діючого фактору, який вимагає моніторингу, вивчення і адекватної оперативної протидії. Марк Лайті, глава департаменту з комунікацій у НАТО, підтримав колегу, порекомендувавши не роздмухувати паніку, а систематично методично відбивати кібератаки.

Однак безсумнівним героєм цієї дискусійної панелі став третій учасник – російський військовий оглядач, журналіст Павло Фельгенгауер. Більшість запитань із залу було адресовано саме йому. Присутнім явно хотілося почути «людину звідти», що тільки-тільки «звідти» приїхала, – живого, так би мовити, очевидця.

Перш за все, Фельгенгауер наголосив на тому, що в останні кілька років в російських медіа почала домінувати теза «Росія – в передвоєнній ситуації, тому що Захід хоче з нами війни». Маніпулювання страхом – козир правлячого режиму, щоб люди забули про все складніші економічні умови. «Причому немає підстав вважати, що це може змінитися. Економіка Росії стагнує, по ній відчутно б'ють санкції, доходи населення неухильно падають останні 5-6 років. Путін вимагає негайного економічного ривка, але його нема і бути не може. Звідси паніка у Кремлі. Звідси безкінечне протистояння уявним ворогам – це шанс відвернути увагу людей від спустошення гаманців, від власних проблем», – сказав Фельгенгауер.

Та невже росіяни дійсно хочуть глобальної війни із Заходом, – здивувалася аудиторія. «Ні, – відповів Павло. – Зрозуміло, що жодна нормальна людина, в тому числі керівник країни, не може цього хотіти. Але балансування на межі війни вже давно стало в Росії постійною справою, такою собі грою. Біда в тому, що можна ненароком загратися».

Коли до кінця панелі залишалося менше хвилини, із залу знову прозвучало запитання до російського експерта: «Що потрібно і що можна зробити для того, щоб запобігти війні?». Фельгенгауер здивовано підняв брови: «Я маю відповісти на це запитання, та ще й за 40 секунд?..». Тут присутні знов посміхнулися. Але ненадовго, бо відповідь була песимістична: «Я вважаю, в самій Росії зараз, при існуючому стані речей, нічого зробити не можна. А на Заході – що можливо, робиться».

Отже зал ловив буквально кожне слово російського експерта. При цьому нічого нового, несподіваного, скажімо, для українців Павло не повідомив. Але для багатьох на цій панелі його слова звучали як одкровення. При тому, що це була підготовлена аудиторія, провідні західні фахівці. І ось це тривожно – що їхні уявлення про російські реалії та настрої в Кремлі – настільки неконкретні, умоглядні.

РОСІЯ – ПЕРЕДБАЧУВАНА. САМЕ ТОМУ ЇЇ ТРЕБА СТРИМУВАТИ

Тим важливіше було почути інформацію про нову книгу, недавно видану якраз модератором дискусії «Інформаційна конфронтація з Росією» Кейром Джайлсом. Він працює старшим експертом по Росії в тому самому престижному британському Chatham House. А книга його називається «Правила Москви: Що змушує Росію протистояти Заходу». Джайлс згадав про свою книгу на панелі. І пізніше журналісти оточили його з розпитуваннями. Як розповів автор, ним і його колегами був вивчений широкий спектр загроз безпеки, що виходять із Росії.

А висновки, якщо коротко, такі. Росія і Захід схожі на сусідів, які ніколи не можуть зрозуміти одне одного. В чому причина? У тому, що, на думку західних лідерів, Росія повинна діяти як «раціональна» західна нація, хоча Росія ніколи так не діяла і, очевидно, не буде. Багато хто на Заході вважає, що Росія непередбачувана. На думку Джайлза, це не так, фактично її лідери майже завжди вели і ведуть себе дуже передбачувано. Питання в тому – що являє собою ця передбачуваність.

Росія не цінує поступки і допомогу. Більше того, різного роду поступки сприймаються нею як очевидна слабкість. Це треба усвідомлювати і дотримуватися у відносинах з Росією політики жорсткого стримування. Такий підхід може здатися неприйнятним для нинішнього Заходу, але розуміння того, що це саме так, необхідне для успішної взаємодії з Москвою.

Важливо в принципі розуміти – з чого, звідки походить асоціальна поведінка країни, яка вважає, що вона має право на території сусідніх країн, потрібно усвідомлювати, що являє собою ця країна, чому вона діє так, а не інакше.

У своїй книзі Кейр Джайлс веде родовід російських правителів від царів до Путіна (на обкладинці – кредитка царського часу в 50 карбованців з портретом ВВП, під портретом дата – 1999 рік). Далі він нагадує, що це – країна, яка вийшла з комуністичного минулого зі своєрідними поглядами на міжнародні відносини, винесеними звідти ж. При цьому через різні епохи країна пронесла месіанські ідеї. Росія називає себе не такою, як усі, постійно випинає ідею про свою винятковість, свій особливий шлях.

При всьому тому в 90-х роках минулого століття у Росії була можливість стати дійсно демократичною країною. Але цього не відбулося. «У мене немає ілюзій щодо того, що ми можемо «переробити» Росію, – підсумовує Джайлс. – Але ми зобов'язані розуміти алгоритм дій цієї країни, сповненої амбіцій. Якщо ж західні лідери не спробують зрозуміти, як росіяни дивляться на світ, – на всіх нас чекають повторні розчарування та часті кризи».

ЛАТВІЯ: ІНФОРМАТАКИ НА МІНІСТРА ОБОРОНИ

Потрібно сказати кілька слів про приймаючу сторону конференції Riga StratCom Dialogue – Латвію. Увага була на найвищому рівні. Засідання проходили в недавно побудованій Національній бібліотеці, що має неофіційну назву «Замок світла». На конференції виступали перші особи держави – президент, прем'єр-міністр, глава міноборони.

У своєму виступі на відкритті президент Латвії Раймонд Вейоніс зробив програмну заяву. «Ми залучені в гібридну війну, тому потрібно розвивати критичне мислення. Це навіть важливіші речі, ніж поставки електроенергії чи води. Під загрозою інформаційних атак знаходяться уми людей. Це повинно початися з наших систем освіти і має бути націлене на загальне поліпшення нашого критичного мислення. Якщо ми не відповімо на ці виклики, ми зіткнемося із серйозними наслідками для наших націй, міжнародних структур та для наших демократичних систем».

Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш в емоційному і навіть артистичному виступі порівняв Інтернет і виклики, які той висуває, з феноменом людей, що носяться по вулицях Риги на електроскутерах без захисних шоломів. «Уникаючи цензури, ми, тим не менш, повинні продумати загальноєвропейське законодавство, що має на увазі відповідальність соціальних мереж за інформацію, яку вони поширюють. Таке законодавство необхідне нам для того, щоб захистити демократію, наші цінності й наш спосіб життя. Нові технології вимагають нового мислення », – зазначив Каріньш.

Ну, а міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс сказав добрі слова на адресу організаторів конференції, NATO StratCom COE: «Коли дізнаюся про черговий напад хакерів на відомства якоїсь держави, відзначаю – ось, і у них теж трапилося. Ми-то тут, у Латвії, кожен день – віч-на-віч із тим, чому присвячений цей форум. Russia Today кожен день вивалює на наші голови свої фейкові новини – добре, що поруч є StratCom, який допомагає відразу ж припиняти такі атаки».

Пабрікс навів деякі приклади, що стосуються його особисто. Міністром він став у січні 2019 року. А вже по весні його особистий мейл був зламаний і з нього розіслали по адресах високопоставлених чиновників країни, а також у багато ЗМІ вибачення за його нібито «негідну поведінку в центрі Риги в нічний час». До честі місцевих медіа, ніхто не клюнув на таке сумнівне «смажене». Інцидент був припинений на самому початку.

А недавно міністру оборони доповіли, що, виявляється, в Інстаграмі, крім його реального акаунту, з'явилося ще чотири сторінки з його ім'ям і фотографією, зроблені невідомо ким. З підставних акаунтів намагаються зайняти грошей, запрошують дам на каву і т.д. Зрозуміло, Пабрікс за участю IT-помічників найближчим часом припинить це неподобство.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: ВІД УКРАЇНИ – ДО ІНДІЇ ТА КИТАЮ

Конференція Riga StratCom Dialogue – захід щорічний. Цього року він проходив уже четвертий рік поспіль, і – на відміну від попередніх років – про Україну, про російську агресію в нинішньому році на форумі згадували мало. Невже дійсно забувають про нас, як запевняє російська пропаганда?

«Ні, ні, природно, пам'ятаємо, – запевняли в кулуарах учасники Dialogue, представники різних країн і організацій. – І санкції проти Росії – найкраще тому підтвердження. Але російсько-український конфлікт тягнеться вже кілька років, уваги закономірно стало менше, – такі умови і обставини інформаційного ринку. Хоча, ось зовсім недавно був сплеск виняткової уваги до України, пов'язаний із виборами президента. Вибори, які мають такий несподіваний хід, розбурхали не тільки профанаторів від журналістики, що стругають фейкові новини, а й серйозних журналістів, експертів. Ім'я Володимира Зеленського не сходило зі сторінок. Ваш випадок, перемога, що повторює сюжет телесеріалу, дійсно був безпрецедентним у світовій практиці!»

Що ж, приймемо такі пояснення та підемо далі.

У нинішньому році Riga StratCom Dialogue приділив велику увагу стану комунікацій в Індії та Китаї. Кожному з нових світових лідерів були присвячені окремі дискусії.

Панель, присвячена Китаю, називалася «Глобальний вплив Китаю – м'яка сила, різка сила, переважаюча сила?». У тому, що «сила» – сумнівів немає ні в кого. Але чого від неї чекати найближчим часом – питання. Китай стурбований створенням власних технологій. Їх якість не можна назвати надто високою. Але, як будь-який виробник, Китай просуває свою продукцію на ринок – не особливо досвідчені покупці, спокусившись низькими цінами, беруть цю продукцію. Вони ризикують збереженням власних даних, інформації, репутації... Такі ризики – на поверхні.

Однак цілком реальна – і масштабна інформаційна, психологічна обробка аудиторії – все те, що вже є у «закапсульованому» китайському Інтернеті. На одній із панелей Riga StratCom Dialogue – про тотальну цензуру, яка існує в цьому Інтернеті, і як наслідок, про перекручену картину світу, яку отримують китайці, говорив Майкл Анті, китайський журналіст і політичний блогер, широко відомий в світі своїми публікаціями про свободу преси в Китаї.

Один із експертів дав на полях конференції вдале пояснення такій увазі до цієї країни, яке може бути, певною мірою, несподіваним для сьогоднішньої України: «Недемократична Росія – це очевидна загроза в теперішньому часі. Набирає силу недемократичний Китай – це ймовірна загроза в майбутньому. І про це треба думати вже сьогодні».

Велику увагу було приділено також Індії. Дискусійна панель, присвячена їй, називалася «Протидія дезінформації: Чому ми можемо навчитися у найбільшій демократії світу». Чи не правда, знову несподіване для нас визначення. Але абсолютно логічне. Індія – друга за кількістю населення країна світу (воно оцінюється в 1,324 млрд людей, у той час, як у Китаю – 1,400 млрд, але це, повторимося, оціночні судження). При тому Індія – демократична країна з реальними виборами. А значить, суто формально – найбільша демократія світу. До речі, на згаданій панелі якраз велася мова про успішну роботу індійських структур у боротьбі з фейками, ботами в різних соціальних мережах під час недавніх парламентських виборів (11 квітня – 19 травня).

ВІЙСЬКОВІ, МЕТЕЛИКИ ТА КЛІП ОЛЕГА СКРИПКИ

Кількість військових мундирів і погон на форумі вражали. Дивуватися тут нічому: StratCom – структура, підвідомча NATO. Як водиться, мундири надавали солідності. Втім, військові намагалися спілкуватися в ході конференції максимально демократично, не замикаючись у своєму корпоративному колі.

Для них була запланована окрема дискусійна панель «Пізнаючи все: інтеграція інформації в оборонний менеджмент». Промовці-генерали підтвердили свою глибоку зацікавленість в постійному отриманні актуальної інформації від дослідників і експертів, що працюють з глобальними комунікаціями. В свою чергу, директор NATO StratCom COE Яніс Сартс запевнив військових: «Ми не залишимо вас наодинці з проблемами оборони».

...Прощальна вечеря Riga StratCom Dialogue проходила в ризькому Ботанічному саду, відомому своїм «Будинком метеликів». Гості бродили серед густої тропічної рослинності та поміж ніжних яскравокрилих створінь, боячись налякати чи поранити їх незграбним рухом. Бродили, як у казці. Метелики пурхали довкола нас. А ми – немов повернулися в дитинство. І особливо зворушливо було бачити, як виглядали в цей час люди у військовому, в інші хвилини – строгі й підтягнуті. Тут же вони, як і всі інші, були схожі на дітей, що завмирать в очікуванні – раптом метелик сяде на руку, раптом саме на твою.

...І хоч зараз червень, а не грудень, одразу згадався анімаційний кліп «Щедрик» Олега Скрипки, в якому дорослі перетворюються на дітей.

Це було так само зворушливо. І подумалося, що не всі військові хочуть війни...

А наступна конференція Riga StratCom Dialogue відбудеться рівно через рік.

Рита Болотська, Олег Кудрін. Рига

Фото – Рити Болотської