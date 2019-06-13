Протести у Москві: майже всіх затриманих відпустили

У Москві відпустили майже всіх із понад 400 затриманих на марші на підтримку журналіста Івана Голунова 12 червня.

Про це повідомило ГУ МВС по Москві, повідомляє " Медуза ".

У поліції залишаються чотири людини, сказано в повідомленні. При цьому деякі затримані зазначають, що в відділеннях залишається більше людей.

поліції не назвали загальне число затриманих. За даними «ОВС-Інфо», їх було як мінімум 513 осіб.

На багатьох затриманих склали протоколи про участь у несанкціонованій акції, що призвела до створення перешкод руху пішоходів або транспорту, або про повторне порушення правил проведення мітингів.

За офіційними даними силовиків, в акції взяли участь 1,2 тис. осіб.

Фото: https://meduza.io