Польща сподівається на швидке скасування віз до США

Анджей Дуда розраховує, що незабаром США скасують візовий режим для поляків.

Про це польський лідер заявив під час спільної прес-конференції з Дональдом Трампом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я глибоко вірю в те, що згідно з нормами права у США, з виконанням усіх потрібних кроків, скасування віз для поляків і включення Польщі до програми Viza Waiver (безвізовий режим – ред.) стане можливим незабаром. Принаймні це стане можливим до завершення першої каденції президента Дональда Трампа”, - заявив Дуда.

Трамп своєю чергою висловив припущення, що це може статися впродовж найближчих трьох місяців.