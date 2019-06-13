Польща сподівається на швидке скасування віз до США

Польща сподівається на швидке скасування віз до США

Укрінформ
Анджей Дуда розраховує, що незабаром США скасують візовий режим для поляків.

Про це польський лідер заявив під час спільної прес-конференції з Дональдом Трампом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я глибоко вірю в те, що згідно з нормами права у США, з виконанням усіх потрібних кроків, скасування віз для поляків і включення Польщі до програми Viza Waiver (безвізовий режим – ред.) стане можливим незабаром. Принаймні це стане можливим до завершення першої каденції президента Дональда Трампа”, - заявив Дуда.

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Трамп своєю чергою висловив припущення, що це може статися впродовж найближчих трьох місяців.

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