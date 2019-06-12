The New York Times після скандалу припиняє публікацію карикатур

The New York Times припинить з 1 липня друкувати політичні карикатури в міжнародній версії американської газети.

Про це йдеться у заяві редактора газети Джеймса Беннета, яка опублікована прес-службою газети у Twitter.

"Ми дуже вдячні й пишаємося роботами Патріка Чаппатта й Хенга Кім Сонга для міжнародної версії видання The New York Times, яке поширюється за кордоном. Проте, уже понад рік ми розглядали можливість приведення цього видання у відповідність до вітчизняного. Тому ми вирішили з 1 липня припинити публікувати щоденні політичні карикатури", - йдеться у заяві Беннета.

За словами редактора, газета планує більше інвестувати в інші проекти видання, зокрема у розділ, де люди висловлюють свою думку.

Як повідомляє CNN, нещодавно у The New York Times вийшла карикатура, де зображений сліпий президент США Дональд Трамп, який тримає на повідку собаку, що нагадує прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу. Газету звинуватили в антисемітизмі.