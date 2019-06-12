У Казахстані знову не працюють месенджери й соцмережі

Месенджери та соцмережі перестали працювати в Казахстані.

Наразі не працюють месенджери Whatsapp, Telegram, соціальні мережі Instagram і Facebook, повідомляє NUR.KZ.

"Користувачі зазначають, що відчувають проблеми з відправленням повідомлень через месенджери та оновленням інформації в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні. Люди знову повернулися до відправлення SMS-повідомлень, які свого часу замінив Whatsapp.

Соцмережі й месенджери стали недоступні напередодні у вівторок близько 16 години і не працювали протягом усього вечора.

Цього ранку всі соцмережі й месенджери були доступні. Блокування відновилося близько 13 години в середу.

У понеділок на прес-конференції в столиці президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв розібратися з регулярним блокуванням соцмереж, повідомляє місцевий інтернет-журнал "Власть".

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"Я сам активний користувач соціальних мереж. Персонально особисто веду свою сторінку в Твіттері. Тому, відверто кажучи, я не зовсім був у курсі, що соціальні мережі блокувалися. Але, звичайно ж, правоохоронним органам нададуть відповідне доручення", - пообіцяв Токаєв.

Як повідомлялося, в середу вранці у столиці Казахстану пройшла інавгурація президента Касим-Жомарта Токаєва.