Токаєв вступив на посаду президента Казахстану

Новообраний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв приніс присягу як глава держави.

Про це повідомляє Tengri News.

"Урочисто присягаю вірно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки Президента Республіки Казахстан", - сказав Токаєв.

Голова ЦВК Казахстану Берік Імашев вручив Касим-Жомарту Токаєву посвідчення Президента, нагрудний знак і штандарт.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія в понеділок, 10 червня, оголосила, що на виборах 9 червня переміг Касим-Жомарт Токаєв. За офіційними даними, за нього проголосували 70,76 відсотка виборців.

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Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них вперше за 30 років як кандидат не брав участі екс-президент Нурсултан Назарбаєв. Одночасно з голосуванням в Алмати, Нур-Султані та Шимкенті проходили акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори.