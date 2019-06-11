В Анталії розбився легкомоторний літак, є загиблі

У результаті падіння легкомоторного літака в курортному турецькому регіоні Анталія загинуло двоє людей.

Про це повідомляє телеканал TGRN Haber.

«У провінції Анталія, в районі Манавгату, сталася авіаційна аварія, в результаті якої двоє людей: пілот та пасажир загинули, один пасажир отримав поранення», - повідомили рятувальники.

Літак впав через 2 хвилини після злету.

У літаку на час падіння перебували пілот, викладач та студент одного з місцевих університетів.

Пілот загинув на місці катастрофи, викладача та студента було госпіталізовано. Згодом у результаті отриманих травм студент помер у лікарні.

Фото: tgrthaber